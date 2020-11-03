новости
новости
Регистрация
В Туле мужчина украл у престарелой пенсионерки всю еду
Изображение Engin Akyurt с сайта Pixabay

В Туле мужчина украл у престарелой пенсионерки всю еду

Подозреваемый во всем признался, возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала 35-летнего мужчину, которого подозревают в краже продуктов питания у 81-летней жительницы Скуратовского микрорайона. Еда пропала у пенсионерки в тот момент, когда ее не было дома.
 
Работая по заявлению потерпевший узнал, что в гости к сыну женщины приходил знакомый, который собирался с ним выпить.
 
«Того в помещении не оказалось, а сама женщина находилась неподалеку, на придомовой территории, поэтому дверь не была заперта. Войдя внутрь, злоумышленник увидел и забрал всю имевшуюся еду, после чего ушел», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
35-летний неработающий ранее судимый мужчина уже признался в краже. В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:19 0
Другие статьи по темам
Событие
кражакриминалпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

После вмешательства прокуратуры тулякам пересчитали плату за ЖКХ
После вмешательства прокуратуры тулякам пересчитали плату за ЖКХ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.