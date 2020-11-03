В Туле мужчина украл у престарелой пенсионерки всю еду

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Полиция задержала 35-летнего мужчину, которого подозревают в краже продуктов питания у 81-летней жительницы Скуратовского микрорайона. Еда пропала у пенсионерки в тот момент, когда ее не было дома.

Работая по заявлению потерпевший узнал, что в гости к сыну женщины приходил знакомый, который собирался с ним выпить.

«Того в помещении не оказалось, а сама женщина находилась неподалеку, на придомовой территории, поэтому дверь не была заперта. Войдя внутрь, злоумышленник увидел и забрал всю имевшуюся еду, после чего ушел», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

35-летний неработающий ранее судимый мужчина уже признался в краже. В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.