Вооруженный мужчина напал на жителя Алексина
Он забрал мобильный телефон и убежал.
В Алексине полицейские задержали подозреваемого в разбое, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, неизвестный мужчина, вооруженный осколком бутылки, напал на прохожего и потребовал у него мобильный телефон.
Получив желаемое, злоумышленник скрылся. Правда, чуть позже его задержали стражи порядка.
Подозреваемым оказался 33-летний безработный ранее судимый мужчина. Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности мужчины.
Другие статьи по темам