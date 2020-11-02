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Вооруженный мужчина напал на жителя Алексина

Вооруженный мужчина напал на жителя Алексина

Он забрал мобильный телефон и убежал.

В Алексине полицейские задержали подозреваемого в разбое, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, неизвестный мужчина, вооруженный осколком бутылки, напал на прохожего и потребовал у него мобильный телефон.
 
Получив желаемое, злоумышленник скрылся. Правда, чуть позже его задержали стражи порядка.
 
Подозреваемым оказался 33-летний безработный ранее судимый мужчина. Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности мужчины.
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:14 +2
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