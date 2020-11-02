Вооруженный мужчина напал на жителя Алексина

Он забрал мобильный телефон и убежал.

В Алексине полицейские задержали подозреваемого в разбое, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, неизвестный мужчина, вооруженный осколком бутылки, напал на прохожего и потребовал у него мобильный телефон.

Получив желаемое, злоумышленник скрылся. Правда, чуть позже его задержали стражи порядка.

Подозреваемым оказался 33-летний безработный ранее судимый мужчина. Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности мужчины.