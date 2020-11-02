За два дня на дорогах Тулы задержали 16 пьяных водителей
Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги профилактического рейда.
На территории областного центра 30 и 31 октября проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле задержали 16 автомобилистов, севших за руль «под градусом».
Девять водителей привлечены к административной ответственности за пьяное вождение, шесть – за отказ от медосвидетельствования. Один из нарушителей совершил рецидив и теперь ему грозит уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ.
Тульская Госавтоинспекция призывает жителей не садиться за руль в состоянии опьянения и в очередной раз напоминает об ответственности. За пьяную езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, водитель может до двух лет провести в колонии.
Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения – проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным, сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02,
- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.