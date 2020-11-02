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За два дня на дорогах Тулы задержали 16 пьяных водителей
Фото из архива MySlo

За два дня на дорогах Тулы задержали 16 пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги профилактического рейда.

На территории областного центра 30 и 31 октября проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле задержали 16 автомобилистов, севших за руль «под градусом».

Девять водителей привлечены к административной ответственности за пьяное вождение, шесть – за отказ от медосвидетельствования. Один из нарушителей совершил рецидив и теперь ему грозит уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ.

Тульская Госавтоинспекция призывает жителей не садиться за руль в состоянии опьянения и в очередной раз напоминает об ответственности. За пьяную езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, водитель может до двух лет провести в колонии.

Госавтоинспекция информирует

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения – проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным, сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02,
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:50 +2
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