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В Тульской области волонтеры помогают людям, находящимся на самоизоляции

В Тульской области волонтеры помогают людям, находящимся на самоизоляции

Волонтеры и соцработники доставят продукты первой необходимости и лекарства.

Граждане старше 65 лет и лица, находящиеся на карантине, могут получить помощь волонтеров и соцработников. Для этого необходимо позвонить по телефону горячей линии 8 800 200 52 26.

Волонтеры и соцработники доставят продукты первой необходимости и лекарства, а также выбросят мусор. Приобретение продуктов и лекарств происходит за счет средств граждан, находящихся на самоизоляции.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:15 +3
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