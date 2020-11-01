В Тульской области волонтеры помогают людям, находящимся на самоизоляции

Граждане старше 65 лет и лица, находящиеся на карантине, могут получить помощь волонтеров и соцработников. Для этого необходимо позвонить по телефону горячей линии 8 800 200 52 26.

Волонтеры и соцработники доставят продукты первой необходимости и лекарства, а также выбросят мусор. Приобретение продуктов и лекарств происходит за счет средств граждан, находящихся на самоизоляции.