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Октябрь 2020 года стал рекордсменом по теплу за всю историю метеонаблюдений

Октябрь 2020 года стал рекордсменом по теплу за всю историю метеонаблюдений

Ожидается, что ноябрь также будет теплее положенного, с аномалией не более 1,5-2 °С.

До этого самый теплый октябрь наблюдался в 1967 году, когда средняя температура составила +9 °С. Теперь достижение 53-летней давности побито – среднемесячная температура в Москве и в центральной части России была зафиксирована на уровне 9,3 °С с положительным отклонением от нормы на 3,6 °С., сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам Леуса, ноябрь также будет теплее положенного, с аномалией не более 1,5-2 °С. Также ноябрь обещает быть относительно засушливым, с большим количеством погожих дней, чем должно быть, добавил метеоролог.

Также синоптики зафиксировали в 2020 году самый длинный период бабьего лета.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:14 +2
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