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Тульскую область накроет сильный туман
Фото из архива Myslo.

Тульскую область накроет сильный туман

Будьте внимательны.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час до 10 утра 2 ноября в регионе ожидается туман, видимость составит 200−700 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что туман — одно из самых опасных погодных явлений, которое может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.

Прежде всего, обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Автовладельцы должны соблюдать правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения;
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112», «101».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:57 +5
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