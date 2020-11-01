Прокуроры Тульской области проведут день приема предпринимателей

Прокурор Тульской области Роман Прасков и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин проведут совместный прием.

В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации органами прокуратуры в первый вторник каждого месяца проводится Всероссийский день приема предпринимателей.

В течении рабочего дня 3 ноября с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48 прием предпринимателей, в том числе в режиме видеоконференции будет осуществляться в прокуратуре области, в городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратурах.

Представители бизнеса смогут получить необходимые правовые консультации и обратиться с заявлениями по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, предупреждением и пресечением нарушений законодательства в указанной сфере.

Прокурор Тульской области Роман Прасков и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин с 10:00 до 12:00 проведут совместный прием субъектов предпринимательской деятельности по вопросам нарушения их прав и законных интересов.

Адрес приемной прокуратуры области: г. Тула, проспект Ленина, д. 55, телефон для справок и записи на прием: 8 (4872) 36-31-58.

С адресами и контактными телефонами городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратур можно ознакомиться на сайте прокуратуры области.