Соцвыплаты, электронное оформление ДТП и карта «Мир»: что изменилось в России с 1 ноября

Социальные выплаты

Малообеспеченные семьи смогут проще получить пособие на детей 3 — 7 лет. Для начисления пособия больше не надо предоставлять в госорганы информацию об алиментах — сведения об этом они будут получены в автоматическом режиме через систему электронного межведомственного взаимодействия.

Такие выплаты были предусмотрены в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию в январе 2020 года. Минтруд разработал упрощенный порядок их назначения. Сами выплаты начались с июля, но при этом начисления производили с 1 января.

Ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума положены семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет и если среднедушевой доход не превышает уровень прожиточного минимума. Объем выплат зависит от региона, в среднем по России этот 5,5 тысяч рублей.

Оформить пособия можно, обратившись на портал госуслуг или в МФЦ.

«Мир» станет шире

С 1 ноября торговые агрегаторы с оборотом от 40 млн рублей за предшествующий год должны давать возможность покупателям расплачиваться картой «Мир» наряду с другими картами других платежных систем.

С 1 марта 2021 года порог опустят до 30 млн рублей, с 1 июля — до 20 млн рублей.

налоговые отсрочки «всё»

30 ноября прекратят принимать заявки об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В тот же день прекратится прием заявлений на участие в эксперименте по ведению электронного кадрового документооборота.

Федеральная налоговая инспекция 4 ноября завершит сбор сведений о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти данные нужны для составления реестра, который будет запущен в конце декабря. Подробнее о нововведениях ноя

электронное извещение о ДТП

С 1 ноября вместо европротокола можно оформить электронное извещение о ДТП. Сервис заработал по всей стране.

Нововведение распространяется на аварии, в которых не больше двух участников, ущерб не причинен третьим лицам и нет пострадавших, а также обе машины застрахованы по ОСАГО. Еще одно условие — регистрация на портале госуслуг обоих участников аварии.

Для оформления электронного извещения мобильное приложение «Помощник ОСАГО» должно быть установлено на смартфоне одного из участников ДТП. Авторизация пользователя выполняется с помощью его подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. При начале оформления пользователь вводит серию и номер полиса второго участника, после чего он будет проверен по информационной системе АИС ОСАГО и оба участника смогут убедиться в действительности своих полисов. То есть в том, что ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО.

Далее проводится проверка наличия у второго участника подтвержденной учетной записи в сервисе госуслуг. Затем необходимо ввести сведения о поврежденных элементах конструкции обоих автомобилей. После этого пользователь получает возможность выбрать вариант оформления ДТП: с фотофиксацией или без нее.

Вариант оформления происшествия с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах максимального лимита выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО – до 400 тысяч рублей. При отказе от фотофиксации автовладелец может рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей.

Электронный ПТС

С 1 ноября на новые выпущенные в России, а также на ввозимые автомобили вместо бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) будут оформлять электронные. Автомобилисты с уже имеющимися бумажными ПТС могут продолжить их использовать.

ПТС нового вида будут выдавать в подразделениях ГИБДД взамен утраченных, испорченных документов или тех, где заполнены все поля о владельцах автомобиля.

вес под контролем

На грузовиках массой от 3,5 до 12 т до 30 ноября должны быть установлены тахографы. Это позволит отслеживать правильный режим труда и отдыха водителей.

Маркировка шин

С 1 ноября отдельные виды шин и автомобильных покрышек подлежат обязательной маркировке. Теперь производить, импортировать и продавать немаркированные шины запрещено. Нововведение поможет бороться с контрафактом. Фактически всё больше производителей, импортёров и продавцов обязаны устанавливать специальные устройства для чтения марок, а также приобретать сами марки у монопольных поставщиков. В конце концов эти расходы включаются в стоимость всё новых групп товаров.