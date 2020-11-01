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Умер детский хирург из Тульской детской облбольницы Константин Баранов

Умер детский хирург из Тульской детской облбольницы Константин Баранов

Ему было 49 лет

27 октября ушел из жизни замечательный человек, ветеран труда, врач первой квалификационной категории по специальностям «детская хирургия» и «детская урология-андрология» Константин Викторович Баранов. Об этом сообщает сайт Тульской детской областной клинической больницы.


Константин Викторович начал работать в детской областной больнице сразу после окончания Смоленской государственной медицинской академии. За 20 лет профессиональной деятельности на его счету множество операций и спасенных детских жизней.
Но путь в медицину был не быстрым, но осознанным. После окончания Богородицкого техникума электронных приборов будущий детский хирург работал в НПО «Тулачермет» электрослесарем. Затем служба в армии, и опять работа в НПО «Тулачермет».
Лишь спустя 9 лет после окончания школы, он поступил на педиатрический факультет Смоленской государственной медицинской академии. Свой выбор дела жизни Константин Викторович объяснял наследственностью: родители, брат – врачи.
Константин Викторович в совершенстве владел всеми методами обследования и оперативного лечения в детской хирургии, вел консультативный прием в детском консультативно-диагностическом центре, оказывал неотложную медицинскую помощь в приемном отделении, консультировал детей в отделениях стационара больницы и в районных детских поликлиниках во время выездной работы. Он постоянно повышал уровень медицинских знаний, изучал и применял на практике новые методы лечения, осваивал современные достижения медицинской науки и техники.
Коллеги ценили Константина Викторовича за его деловые качества, профессионализм, безграничную преданность выбранному делу, высокие моральные качества. Спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный – он пользовался уважением и любовью как среди сотрудников больницы, так и среди маленьких пациентов и их родителей.
В Конкурсе общественного признания «Любимый доктор» среди медицинских работников Тульской области Константин Викторович победил в номинации «Любимый врач стационара».
Коллектив больницы выражает искренние соболезнования семье, родным и близким.
Светлая память о Константине Викторовиче сохранится в наших сердцах.

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Тульская детская областная клиническая больница
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