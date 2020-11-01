Умер детский хирург из Тульской детской облбольницы Константин Баранов

27 октября ушел из жизни замечательный человек, ветеран труда, врач первой квалификационной категории по специальностям «детская хирургия» и «детская урология-андрология» Константин Викторович Баранов. Об этом сообщает сайт Тульской детской областной клинической больницы.



Константин Викторович начал работать в детской областной больнице сразу после окончания Смоленской государственной медицинской академии. За 20 лет профессиональной деятельности на его счету множество операций и спасенных детских жизней.

Но путь в медицину был не быстрым, но осознанным. После окончания Богородицкого техникума электронных приборов будущий детский хирург работал в НПО «Тулачермет» электрослесарем. Затем служба в армии, и опять работа в НПО «Тулачермет».

Лишь спустя 9 лет после окончания школы, он поступил на педиатрический факультет Смоленской государственной медицинской академии. Свой выбор дела жизни Константин Викторович объяснял наследственностью: родители, брат – врачи.

Константин Викторович в совершенстве владел всеми методами обследования и оперативного лечения в детской хирургии, вел консультативный прием в детском консультативно-диагностическом центре, оказывал неотложную медицинскую помощь в приемном отделении, консультировал детей в отделениях стационара больницы и в районных детских поликлиниках во время выездной работы. Он постоянно повышал уровень медицинских знаний, изучал и применял на практике новые методы лечения, осваивал современные достижения медицинской науки и техники.

Коллеги ценили Константина Викторовича за его деловые качества, профессионализм, безграничную преданность выбранному делу, высокие моральные качества. Спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный – он пользовался уважением и любовью как среди сотрудников больницы, так и среди маленьких пациентов и их родителей.

В Конкурсе общественного признания «Любимый доктор» среди медицинских работников Тульской области Константин Викторович победил в номинации «Любимый врач стационара».

Коллектив больницы выражает искренние соболезнования семье, родным и близким.

Светлая память о Константине Викторовиче сохранится в наших сердцах.