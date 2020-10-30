6 приемов, которые помогут надолго сохранить заряд смартфона

Наступают холода, а как известно, на морозе любые устройства разряжаются практически молниеносно.

Мы собрали советы, которые помогут сберечь ресурс аккумулятора и не остаться без связи в самый неожиданный момент.

Уменьшите яркость и разрешение экрана

Это первое, что нужно попытаться сделать, дабы сохранить заряд. И верно, чем меньше яркость экрана, тем дольше будет работать устройство. Комфортных 30% будет достаточно в помещении.

Также можно настроить разрешение – на некоторых моделях его можно понизить вдвое. При этом качество картинки не сильно поменяется, а заветные полоски уровня заряда сохранятся.

Отключите функцию автоматической геолокации

Данные о местонахождении смартфон использует для корректной работы навигатора, сервисов заказа такси, приложений магазинов и т.д.

По умолчанию проверка геолокации на телефоне производится круглосуточно, и это энергозатратная процедура. Настройте функцию так, чтобы она работала только при включении ряда приложений, где вам это необходимо.

Правильно настройте раздачу трафика по WiFi

Работа и учеба на удаленке стали реалиями наших дней. Многие переезжают на дачи и за город, а для связи берут с собой мобильный интернет – например, от Tele2, который отлично ловит даже в небольших населенных пунктах.

Однако стоит помнить, что раздача трафика со смартфона ощутимо расходует заряд батареи. Настройте телефон так, чтобы точка доступа WiFi отключалась автоматически, когда к ней не подсоединен рабочий ноутбук или компьютер.

Удалите ненужные приложения

Интерактивный прогноз погоды на экране, мигающие сообщения почты и новостей, приложения магазинов, надоевшие игры… Проведите ревизию программ и удалите лишнее.

Даже если вы не пользуетесь чем-то, сами приложения постоянно проверяют наличие обновлений, отправляют вам различные уведомления и т.д. А на это тоже нужна энергия аккумулятора.

Сбросьте настройки до заводских

Смартфоны могут «засоряться» лишними cookies-файлами, надстройками видеоплееров, загрузками и прочей информацией, которая со временем становится неактуальной. Если удаление программ вручную не помогает, попробуйте кардинальный метод – сбросьте настройки до заводских. Только, конечно, предварительно перекиньте фотографии в «облако», а для телефонного справочника, заметок и других нужных данных сделайте резервное копирование.

После сброса вы восстановите только то, что вам нужно, а все лишние файлы исчезнут. Проверено – во многих случаях это помогает замедлить расход батареи и даже повысит производительность устройства.

Храните телефон во внутреннем кармане куртки

Сумки и рюкзаки – не самое лучшее место для смартфона. В них гаджет быстро промерзает и как следствие, садится. В мороз лучше убирать устройство в теплый карман.

А если ничего не помогает

Надо смириться – иногда гаджеты выходят из строя и требуют замены. Если телефон уже не починить, то сдайте его в салон связи Tele2 для экологичной переработки. В рамках проекта «Переплавка» оператор отправит собранные устройства в Корпорацию Экополис. Так компания хочет привлечь внимание к проблеме электронного мусора и помочь жителям сделать свой вклад в сохранение экологии.

В проекте участвуют салоны связи и нашего города, найти ближайший можно на сайте pereplavka.tele2.ru.



