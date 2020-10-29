Как продвигается строительство спортивного центра «Тула-Арена»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава региона отметил, что «Тула-Арена» – долгожданный объект для города. Он позволит вывести спортивную подготовку в регионе на качественно новый уровень – здесь можно будет проводить международные и всероссийские соревнования, а тульские спортсмены смогут тренироваться в комфортных условиях.

«Тула-Арена» строится за внебюджетные средства. Алексей Дюмин поблагодарил президента ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина, который откликнулся на просьбу региона и выделил необходимую сумму.

Представитель генподрядчика Строительного управления № 1 ООО «ГК Третий Рим» Николай Березин рассказал, что объект состоит из двух блоков: первый – сама арена с универсальным залом, второй – 6 тренировочных спортивных залов.

Ведется прокладка инженерных сетей и коммуникаций, установлена котельная, проводятся электромонтажные и кровельные работы, устанавливаются окна. До 10 ноября планируется закрытие контура для начала выполнения отделочных работ. Срок сдачи объекта – июль 2021 года. Ресурсоснабжающие организации подвели на строительную площадку все необходимые коммуникации.

Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев доложил, что в основном зале планируется проводить соревнования, в том числе всероссийского и международного уровня по игровым видам спорта, а также различным видам единоборств. В шести тренировочных залах будут повышать свое спортивное мастерство тульские бойцы.