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Туляк о пешеходном переходе на ул. Прокудина: «Выглядит очень странно и может стать причиной ДТП»

Туляк о пешеходном переходе на ул. Прокудина: «Выглядит очень странно и может стать причиной ДТП»

По словам мужчины, сначала в этом месте сделали лежачего полицейского, а затем прямо на краю проезжей части поставили знак пешеходного перехода.

В редакцию Myslo обратился житель одного их домов по ул. Прокудина в Туле. Он не смог понять логику обустройства пешеходного перехода, который находится рядом с домом №2 корп. 1.
 
 
 
«Я позвонил в администрацию и объяснил, что знак на дороге может привести к ДТП. Через некоторое время приехали рабочие и поставили на дороге два бордюра. Выглядит очень странно в этом месте. Если ехать со стороны ул. Седова, то дорога из-за бордюров резко сужается, плюс там еще и сплошная нарисована очень своеобразно. Как водитель такси, могу сказать, что это неудобно и может стать причиной ДТП», – рассказал автор обращения.
 
Корреспондент Myslo обратился в городскую администрацию. Там объяснили, что работы проводились по результатам встречи с представителями Детской школы искусств №6, а их цель – обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательного учреждения. В настоящее время пешеходный переход совмещен с искусственной дорожной неровностью, обустроен искусственным освещением, дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход», дорожной разметкой 1.14.1 «Пешеходный переход» из пластичных материалов. 
 
 
«В ходе предварительного обследования участка производства работ установлена необходимость в дополнительном участке подхода к пешеходному переходу. Пешеходная коммуникация на указанном участке отделена от проезжей части бордюрным камнем. Организованный вариант подхода к переходу обусловлен необходимостью сокращения времени пребывания пешеходов на проезжей части, а также в целях недопущения парковки транспортных средств на подходах и на пешеходном переходе. В целях своевременного информирования участников дорожного движения об изменении траектории движения проведены работы по смещению осевой линии дорожной разметки. Работ по установке пешеходных ограждений на данном участке не планируется», – прокомментировали в администрации города Тулы.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:35 +3
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