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Житель Ясногорска осужден за попытку продать психотропы

Житель Ясногорска осужден за попытку продать психотропы

В квартире у мужчины обнаружили 170 грамм наркотиков.

В Ясногорске 34-летний местный житель признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что в апреле обвиняемый в своей квартире расфасовал по сверткам наркотики и психотропные вещества (170 грамм), но не успел их продать, так как был задержан стражами порядка. 
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:11 +2
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