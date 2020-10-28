Житель Ясногорска осужден за попытку продать психотропы

В Ясногорске 34-летний местный житель признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в апреле обвиняемый в своей квартире расфасовал по сверткам наркотики и психотропные вещества (170 грамм), но не успел их продать, так как был задержан стражами порядка.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.