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Минфин выступил против повышения пенсий работающим пенсионерам
фото: архив MySlo

Минфин выступил против повышения пенсий работающим пенсионерам

Министр финансов Антон Силуанов заявил об этом сегодня на заседании Госдумы.

Министерство финансов выступило против повышения пенсии для работающих пенсионеров, пишет ТАСС.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что пенсия должна компенсировать утраченный заработок, и надбавка для тех, кто продолжает работать, была бы несправедливой: 
 
- Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок, большой или маленький, не утрачен. Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и индексировать пенсию», - сказал Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
 
 

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:39 −5
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