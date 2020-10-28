Минфин выступил против повышения пенсий работающим пенсионерам

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Министерство финансов выступило против повышения пенсии для работающих пенсионеров, пишет ТАСС.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что пенсия должна компенсировать утраченный заработок, и надбавка для тех, кто продолжает работать, была бы несправедливой:

- Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок, большой или маленький, не утрачен. Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и индексировать пенсию», - сказал Силуанов на пленарном заседании Госдумы.