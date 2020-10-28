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Минфин выступил против повышения пенсий работающим пенсионерам
Министр финансов Антон Силуанов заявил об этом сегодня на заседании Госдумы.
Министерство финансов выступило против повышения пенсии для работающих пенсионеров, пишет ТАСС.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что пенсия должна компенсировать утраченный заработок, и надбавка для тех, кто продолжает работать, была бы несправедливой:
- Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок, большой или маленький, не утрачен. Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и индексировать пенсию», - сказал Силуанов на пленарном заседании Госдумы.