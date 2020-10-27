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В России ввели всеобщий масочный режим

В России ввели всеобщий масочный режим

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Для снижения рисков распространения COVID-19 в России ввели всеобщий масочный режим, который предписывает носить маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, на парковках и лифтах.

- При этом следует учитывать, что под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек, — уточняется в постановлении.

Роспотребнадзор также рекомендует приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита с 23.00 до 6.00

В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции.

Постановление вступает в силу с 28 октября. Подробнее с ним можно ознакомиться здесь.

 

Позже на Myslo читайте подробные разъяснения о новых коронавирусных ограничениях в Тульской области.

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