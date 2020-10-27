Интернет для школьников, ремонт ДК и асфальтирование дорог: Алексей Дюмин рассмотрел обращения туляков

фото: пресс-служба регионального правительства

Школьники поселка Свобода Щекинского района попросили главу региона провести в населенный пункт высокоскоростной интернет, который необходим для дистанционных занятий. Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил, что интернет в поселке Свобода скоро заработает благодаря программе субсидирования операторов связи.

Кроме этого, Раков отметил, что в этом году операторы построили сети связи в 125 сельских населенных пунктах и городских районах с преобладанием частного сектора. В них подключено 8017 домохозяйств. Доступ к высокоскоростному интернету получили более 19 тысяч жителей.

К Алексею Дюмину также обратились родители школьников из деревни Морозовка. Ребятам приходится ходить пешком до школы через гаражи и по проезжей части, потому что там нет пешеходной дороги и отсутствует школьный автобус. А школьники из микрорайона Левобережный Большой Тулы из-за отсутствия прямого маршрута общественного транспорта до школы №37 вынуждены идти домой пешком почти 3 километра.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева заверила, что до февраля 2021 года два автобуса выйдут на маршруты для доставки школьников из деревни Морозовка и микрорайона Левобережный до школы и обратно.

Родители школьников из поселка Славный просят заасфальтировать дорогу, по которой ходит школьный автобус. Дорога имеет грунтовое покрытие и в сырую погоду ее сильно размывает.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что капитальный ремонт дороги Арсеньево-Араны-Прилепы-Хлопово-Стрикино, по которой ездит школьный автобус, запланирован на 2021 год. До 12 ноября на дороге будут проведены работы по ликвидации ям.

Жители поселка Ревякино Ясногорского района попросили Алексея Дюмина помочь с ремонтом местного дома культуры и ремонтом стадиона, а также посодействовать в улучшении транспортного обслуживания.

Глава администрации района Владимир Мухин доложил, что уже ведется подготовка по ремонту дома культуры. Работы начнутся 20 ноября.