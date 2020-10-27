новости
новости
Регистрация
Интернет для школьников, ремонт ДК и асфальтирование дорог: Алексей Дюмин рассмотрел обращения туляков
фото: пресс-служба регионального правительства

Интернет для школьников, ремонт ДК и асфальтирование дорог: Алексей Дюмин рассмотрел обращения туляков

Вчера на оперативном совещании.

Школьники поселка Свобода Щекинского района попросили главу региона провести в населенный пункт высокоскоростной интернет, который необходим для дистанционных занятий. Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил, что интернет в поселке Свобода скоро заработает благодаря программе субсидирования операторов связи. 
 
Кроме этого, Раков отметил, что в этом году операторы построили сети связи в 125 сельских населенных пунктах и городских районах с преобладанием частного сектора. В них подключено 8017 домохозяйств. Доступ к высокоскоростному интернету получили более 19 тысяч жителей.
 
К Алексею Дюмину также обратились родители школьников из деревни Морозовка. Ребятам приходится ходить пешком до школы через гаражи и по проезжей части, потому что там нет пешеходной дороги и отсутствует школьный автобус. А школьники из микрорайона Левобережный Большой Тулы из-за отсутствия прямого маршрута общественного транспорта до школы №37 вынуждены идти домой пешком почти 3 километра.
 
Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева заверила, что до февраля 2021 года два автобуса выйдут на маршруты для доставки школьников из деревни Морозовка и микрорайона Левобережный до школы и обратно.
 
Родители школьников из поселка Славный просят заасфальтировать дорогу, по которой ходит школьный автобус. Дорога имеет грунтовое покрытие и в сырую погоду ее сильно размывает.
 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что капитальный ремонт дороги Арсеньево-Араны-Прилепы-Хлопово-Стрикино, по которой ездит школьный автобус, запланирован на 2021 год. До 12 ноября на дороге будут проведены работы по ликвидации ям.
 
Жители поселка Ревякино Ясногорского района попросили Алексея Дюмина помочь с ремонтом местного дома культуры и ремонтом стадиона, а также посодействовать в улучшении транспортного обслуживания.
 
Глава администрации района Владимир Мухин доложил, что уже ведется подготовка по ремонту дома культуры. Работы начнутся 20 ноября.
 
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:14 0
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаАлексей Дюминправительство Тульской областиобращения граждан

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России ввели всеобщий масочный режим
В России ввели всеобщий масочный режим
Гурам Аджоев о матче с ЦСКА: «Стыдно за весь российский футбол»
Гурам Аджоев о матче с ЦСКА: «Стыдно за весь российский футбол»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.