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В Тульской области за сутки 105 случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки 105 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 105 человек, 62 выздоровели, трое скончались. 

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 11 915 жителей региона, 10 442 вылечились, 416 умерли.

Ситуация по российским регионам следующая:

Сюжет: Коронавирус
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