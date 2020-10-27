Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки 105 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 105 человек, 62 выздоровели, трое скончались.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 11 915 жителей региона, 10 442 вылечились, 416 умерли.
Ситуация по российским регионам следующая:
сегодня, в 10:25, 50 2381 0
вчера, в 21:30, 25 1922 -4
вчера, в 20:53, 47 3950 -2
вчера, в 17:03, 94 21593 2
Другие статьи по темам
Место