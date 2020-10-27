В Тульской области за сутки 105 случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 105 человек, 62 выздоровели, трое скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 11 915 жителей региона, 10 442 вылечились, 416 умерли.

Ситуация по российским регионам следующая: