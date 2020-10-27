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Туляки могут получить выплаты по больничным листам на почте
Фото: пресс-служба Почты России

Туляки могут получить выплаты по больничным листам на почте

С начала года этой услугой в регионе уже воспользовались более 8000 человек.

С января текущего года страховое обеспечение, выплачиваемое Фондом социального страхования РФ работающим гражданам, жители Тульской области могут получить в ближайшем отделении «Почты России».

Для этого вместе с листком нетрудоспособности необходимо подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса. При поступлении денег в почтовое отделение, получателю будет доставлено извещение в почтовый ящик.

Получить перевод можно лично по предъявлению паспорта или через представителя при наличии у него доверенности. Комиссия за перевод выплаты не взимается.

Также на почте можно получить пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и выплаты за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве. Деньги перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего заявления и необходимых документов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:12 0
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