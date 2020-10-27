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Пожар в пятиэтажке на ул. Н. Руднева: сотрудники МЧС спасли 17 человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожар в пятиэтажке на ул. Н. Руднева: сотрудники МЧС спасли 17 человек

На месте работали семь пожарных расчётов и две автолестницы.

В 16.30 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о задымлении в подвале пятиэтажки на ул. Н. Руднева. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты и две автолестницы.

Пожарные добрались до места за восемь минут, на ликвидацию горения ушло почти 40 – огонь был потушен в 17.17. С верхних этажей по лестничному маршу были спасены 17 человек. Эвакуировано 10 человек, никто не пострадал.

Как выяснилось, в подвале загорелся строительный мусор. В результате происшествия там закоптились стены и потолок. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 33 человека личного состава и 9 единиц техники.

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