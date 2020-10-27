Каким будет обновлённый сквер на ул. М. Горького

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Планируется, что работы по благоустройству будут завершены через две недели.

На ул. Максима Горького, возле дома № 17, проводится ремонт общественного пространства. По словам главы зареченской администрации Максима Щербакова, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» улица была отремонтирована на участке от ул. Октябрьской до ул. Заварной.

Там обновили дорожное покрытие, межрельсовое пространство, отремонтировали тротуары. Ремонт проводился от «фасада до фасада»: при необходимости приводились в порядок заборы и фасады, удалялись аварийный деревья и старые сараи. В планах – благоустроить территорию в районе разворотного трамвайного кольца. Там сделают сквер и разместят нестационарные торговые объекты.

Один из важных объектов благоустройства – сквер возле дома № 17. Работы проводятся при поддержке и участии НПО «Стрела». Рабочие уже приступили к ремонту подпорной стенки, подготовке территории к асфальтированию.

К концу недели в сквере установят лавочки и цветочные вазоны. Позже там появится новый детский игровой комплекс, будут выполнены работы по ремонту тепловых камер и покраске опор освещения. Благоустройство планируется завершить через две недели.