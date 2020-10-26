На ул. Ю. Фучика в Туле из-за коронавируса закрыли детский сад
В дошкольном учреждении были выявлены случаи заболевания COVID-19.
Центр развития ребенка – детский сад № 6, расположенный на ул. Ю. Фучика, временно приостанавливает работу. Как сообщает пресс-служба городской администрации, руководством приняты меры в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.
В дошкольном учреждении были выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Деятельность 11 групп будет приостановлена с 27 октября. В учреждении проводится комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий.
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