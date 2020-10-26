Пьяный туляк «заминировал» несуществующий дом

На прошлой неделе в дежурную часть УМВД России по г. Туле поступил звонок – абонент сообщил, что в доме № 149-Б по ул. Хворостухина заложена бомба. Об этом сообщает канал «Тула. Экстремизм».

При проведении проверки правоохранители выяснили, что на самом деле такого адреса не существует, а заодно установили, откуда был сделан тревожный звонок.

По месту регистрации абонента полицейские обнаружили пьяного мужчину. Он рассказал, что назвал дежурному выдуманный адрес, но сообщить о мотиве своего поступка ничего не смог. По факту случившегося проводится проверка, туляку грозить уголовная ответственность по ст. 207 УК РФ.