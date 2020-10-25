новости
новости
Регистрация
На Тульскую область опустится туман
Фото из архива Myslo.

На Тульскую область опустится туман

Будьте внимательны и осторожны.

По прогнозу синоптиков, ночью 26 октября и в первой половине дня на Тульскую область местами опустится туман. Видимость составит 300-800 метров.

МЧС предупреждает: будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:14 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
туманопустится туман

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Водитель снова разъезжает по Туле на BMW с нечитаемыми номерами
Водитель снова разъезжает по Туле на BMW с нечитаемыми номерами
Правительство РФ выделит 1,8 млрд рублей на строительство онкоцентра в Тульской области
Правительство РФ выделит 1,8 млрд рублей на строительство онкоцентра в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.