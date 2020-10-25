Фото из архива Myslo.
На Тульскую область опустится туман
Будьте внимательны и осторожны.
По прогнозу синоптиков, ночью 26 октября и в первой половине дня на Тульскую область местами опустится туман. Видимость составит 300-800 метров.
МЧС предупреждает: будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.
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