На Тульскую область опустится туман

По прогнозу синоптиков, ночью 26 октября и в первой половине дня на Тульскую область местами опустится туман. Видимость составит 300-800 метров.

МЧС предупреждает: будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.