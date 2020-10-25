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Водитель снова разъезжает по Туле на BMW с нечитаемыми номерами
Фото очевидца.

Водитель снова разъезжает по Туле на BMW с нечитаемыми номерами

Ранее мужчину уже привлекали за это к ответственности.

Очевидец прислал в редакцию Myslo фото BMW X6, на котором нечитаемые номерные знаки. Предположительно, с цифр стерта черная краска.

- Привлечь водителя за намеренное стирание номера, он не читаем, что позволяет нарушать скоростной режим, ставить авто где и как попало, — пишет наш читатель.

По его словам, автомобиль был замечен сегодня днем на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской.

Отметим, что ранее водителя уже наказывали за данное нарушение. В сентября на владельца BMW, который проживает в Щекино, инспекторы составили два протокола — за нечитаемые знаки и тонировку.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей.

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Мы ценим каждое ваше письмо, но просим ответственно относиться к содержанию ваших сообщений. Для привлечения автохама к ответственности материал должен содержать госномер автомобиля, корректную дату и время съёмки. Также должна быть возможность для идентификации места совершения правонарушения.

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7−962−272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

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