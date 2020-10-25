Алексей Дюмин поздравил работников таможенной службы с профессиональным праздником

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы надежно стоите на страже экономической безопасности Тульской области, обеспечиваете контроль за экспортом и импортом товаров. Внедряя в своей работе новые информационные технологии и механизмы борьбы с экономическими правонарушениями, вы продолжаете следовать славным традициям тульской таможни.

Спасибо за ваш труд, самоотдачу и преданность выбранной профессии. Уверен, что сотрудников службы и впредь будут отличать честность, принципиальность и верность долгу. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!