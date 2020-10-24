По просьбе туляков ул. Пушкина на Косой Горе частично закроют для проезда

В целях безопасного передвижения учащихся центра образования №6, на ул. Пушкина в п. Косая Гора на участке от ул. Генерала Горшкова до ул. М. Горького с 6 ноября 2020 года будет запрещен проезд всех видов транспортных средств.

Об этом сообщает управление по городскому хозяйству Тулы.

В пресс-службе администрации уточнили, что инициаторами частичного перекрытия улицы стали родители учеников и администрация школы.