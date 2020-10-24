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Продавец украл у тульского предпринимателя более 200 тысяч рублей

Продавец украл у тульского предпринимателя более 200 тысяч рублей

Хотел схитрить и надеялся, что его не вычислят. Но не угадал.

В дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району с заявлением обратился 55-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что продавец его магазина «Инструменты» похитил крупную сумму денег. Покупатель расплачивался «безналом», а предприимчивый продавец отменил оплату и похитил 211 тысяч рублей. Эти деньги он смог перевести на свою банковскую карту.

Сотрудниками полиции 20-летний молодой человек был задержан и доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От молодого человека получены признательные показания.

 
 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:16 +1
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