В Заокском районе разыскивают пенсионерку

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 73-летней Антонины Андреевны Воронцовой, которая в пятницу, 23 октября, ушла из дома в д. Азаровка Заокского района и не вернулась.

Приметы: рост 156 см, полного телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серые. Одежда: тёмное пальто, белый берет, галоши.