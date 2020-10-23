новости
новости
Регистрация
В Заокском районе разыскивают пенсионерку

В Заокском районе разыскивают пенсионерку

Антонина Андреевна Воронцова пропала накануне.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 73-летней Антонины Андреевны Воронцовой, которая в пятницу, 23 октября, ушла из дома в д. Азаровка Заокского района и не вернулась.

 

Приметы: рост 156 см, полного телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серые. Одежда: тёмное пальто, белый берет, галоши.

Если вы видели пропавшую, сообщите об этом по телефонам:  8(800)200-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:10 0
Другие статьи по темам
Событие
розыскпропала женщинапропала пенсионеркапоиск пропавшихпоисковый отряд Лиза Алерт
Место
Тульская областьЗаокский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Болельщики «Арсенала» смогут попасть на выездной матч с ЦСКА
Болельщики «Арсенала» смогут попасть на выездной матч с ЦСКА
В Тульской области за сутки 93 случая коронавируса
В Тульской области за сутки 93 случая коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.