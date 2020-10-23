Болельщики «Арсенала» смогут попасть на выездной матч с ЦСКА

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с армейцами. Если вы хотите поддержать команду в гостевой встрече с ЦСКА, приобрести билеты в гостевой сектор S515 можно здесь.

Гостевая касса и камера хранения находятся на территории стадиона по адресу: Москва, ул. 3-я Песчаная, 2-А. Проход на трибуну – строго в масках и перчатках.