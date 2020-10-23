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Болельщики «Арсенала» смогут попасть на выездной матч с ЦСКА
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Болельщики «Арсенала» смогут попасть на выездной матч с ЦСКА

Встреча команд состоится в столице в понедельник, 26 октября.

Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с армейцами. Если вы хотите поддержать команду в гостевой встрече с ЦСКА, приобрести билеты в гостевой сектор S515 можно здесь.

Гостевая касса и камера хранения находятся на территории стадиона по адресу: Москва, ул. 3-я Песчаная, 2-А. Проход на трибуну – строго в масках и перчатках.

По всем вопросам можно обращаться к сотруднику ПФК «Арсенал» Михаилу Максимову по телефону: 8(905)118-09-09.

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