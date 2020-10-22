Накажи автохама: «Я паркуюсь как прекрасный человек!»

И снова о ней, о парковке. Публикуем подборку от наших читателей.

Каждый день в нашу редакцию присылают письма в рубрику «Накажи автохама». Очень много жалоб на виртуозов парковки.

«Добрый день! 15 октября снимал на пр. Ленина, 54. Во дворе постоянно закрывают проезд! Рядом стоит Daewoo, недвижимая уже года четыре. Приходится ездить в объезд», – пишет читатель.

«Недавно прочитала статью про автохама на Красноармейском проспекте. Вот решила дополнить еще одним. Человек неоднократно паркующий свое ТС вот таким образом по адресу: ул. Ф. Энгельса, 16, второй подъезд. Сам живет в первом подъезде, проход туда совершенно свободен. К нам же скоро на ступеньки будет ставить! А как быть нам, жильцам второго подъезда? Летать что ли мы должны? У меня грудной ребенок, как я должна с коляской проходить? Штрафов, видимо, совсем не боятся!

И таких как он, к сожалению, очень много. А если делаешь им замечания по поводу парковки, тебя «на три веселых буквы» посылают. У меня тоже есть автомобиль, но я такого себе не позволяю. Стараюсь парковаться так, чтобы никому не мешать. Надеюсь, вы опубликуете данные фото. Может, увидев их на сайте, люди начнут уважать других. Спасибо!»





«Каждый день паркуется прямо у входа в подъезд (Тула, ул. Староникитская, 105-б, 1-й подъезд. Про эту парковку мы уже писали здесь). На замечания реагирует агрессивно. Парковкой для автомобилей указанного дома не пользуется. Жильцом дома не является. Мешает жителям и уборке мусора». Галерея показать все фотографии 4 «Паркуюсь, где хочу! Перекресток Болдина и Орловской 20 октября 2020 г.»