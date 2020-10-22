Накажи автохама: «Я паркуюсь как прекрасный человек!»
И снова о ней, о парковке. Публикуем подборку от наших читателей.
Каждый день в нашу редакцию присылают письма в рубрику «Накажи автохама». Очень много жалоб на виртуозов парковки.
«Добрый день!
«Недавно прочитала статью про автохама на Красноармейском проспекте. Вот решила дополнить еще одним. Человек неоднократно паркующий свое ТС вот таким образом по адресу: ул. Ф. Энгельса, 16, второй подъезд. Сам живет в первом подъезде, проход туда совершенно свободен. К нам же скоро на ступеньки будет ставить! А как быть нам, жильцам второго подъезда? Летать что ли мы должны? У меня грудной ребенок, как я должна с коляской проходить? Штрафов, видимо, совсем не боятся!
И таких как он, к сожалению, очень много. А если делаешь им замечания по поводу парковки, тебя «на три веселых буквы» посылают. У меня тоже есть автомобиль, но я такого себе не позволяю. Стараюсь парковаться так, чтобы никому не мешать. Надеюсь, вы опубликуете данные фото. Может, увидев их на сайте, люди начнут уважать других. Спасибо!»
«Каждый день паркуется прямо у входа в подъезд (Тула, ул. Староникитская, 105-б, 1-й подъезд. Про эту парковку мы уже писали здесь). На замечания реагирует агрессивно. Парковкой для автомобилей указанного дома не пользуется. Жильцом дома не является. Мешает жителям и уборке мусора».
«Паркуюсь, где хочу! Перекресток Болдина и Орловской 20 октября 2020 г.»
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их опубликуем!
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей.
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Мы ценим каждое ваше письмо, но просим ответственно относиться к содержанию ваших сообщений. Для привлечения автохама к ответственности материал должен содержать госномер автомобиля, корректную дату и время съёмки. Также должна быть возможность для идентификации места совершения правонарушения.
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7−962−272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.