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Осенние каникулы у тульских школьников начнутся раньше обычного
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Осенние каникулы у тульских школьников начнутся раньше обычного

Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба по коронавирусу.

В рамках совещания под руководством Алексея Дюмина министр образования Тульской области Алевтина Шевелёва сообщила, что занятия в школах из-за различных заболеваний не посещают 6041 ученик (4% от общего количества обучающихся школ) и 793 педагога (6,2% от общего количества).

На дистанционную форму обучения переведено 88 классов в 19 школах. Осенние каникулы в регионе начнутся поэтапно. С 26 октября 40% школ отправят детей на каникулы, до 2 ноября уйдут все школы по графику. Каникулы продлятся семь дней.

 

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