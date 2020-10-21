Осенние каникулы у тульских школьников начнутся раньше обычного

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба по коронавирусу.

В рамках совещания под руководством Алексея Дюмина министр образования Тульской области Алевтина Шевелёва сообщила, что занятия в школах из-за различных заболеваний не посещают 6041 ученик (4% от общего количества обучающихся школ) и 793 педагога (6,2% от общего количества).

На дистанционную форму обучения переведено 88 классов в 19 школах. Осенние каникулы в регионе начнутся поэтапно. С 26 октября 40% школ отправят детей на каникулы, до 2 ноября уйдут все школы по графику. Каникулы продлятся семь дней.