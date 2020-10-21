На перекрестке улиц Кауля и Тимирязева в Туле установили еще один дорожный знак

В Туле на перекрестке ул. Кауля и Тимирязева установили знак «Движение без остановки запрещено», который будет понуждать водителей совершать обязательную остановку перед выездом со второстепенной улицы.

Напомним, ранее тульские автолюбители с удивлением обнаружили, что на указанном перекрестке поставили знак «Движение направо».

По мнению городской администрации, подобные меры позволят снизить количество ДТП на участке. Основная причина аварий на этом месте — несоблюдение очередности проезда при совершении маневра со второстепенной улицы.