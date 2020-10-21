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В Тульской области средний размер взятки увеличился на 319%

В Тульской области средний размер взятки увеличился на 319%

А количество взяток увеличилось на 60%.

За 9 месяцев этого года в Тульской области возбуждено 216 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 11 из этих дел были возбуждены по материалам прокурорских проверок.
 
Материальный ущерб по оконченным уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности составил более 36 млн рублей, из которых добровольно возмещен на сумму свыше 14 млн рублей. 
 
На 60 % увеличилось количество взяток (с 99 до 158). При этом сумма взяток превысила 16 млн рублей, средний размер взятки увеличился на 319 % (с 64 до 268 тыс. рублей).
 
По итогам судебного рассмотрения уголовных дел о коррупционных преступлениях постановлено: 59 обвинительных приговоров, осуждены 69 лиц, в числе которых 3 должностных лица органов государственной власти и местного самоуправления, 1 депутат выборного органа местного самоуправления, 19 должностных лиц предприятий и учреждений, 1 врач, 12 должностных лиц правоохранительных органов.
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:13 +2
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