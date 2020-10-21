Кто должен оплачивать независимую экспертизу при ДТП: разъяснения Банка России
Согласно действующему законодательству, расходы на экспертные исследования должна нести страховая компания.
Туляки не должны платить за проведение независимой экспертизы или оценки по ОСАГО. Страховые компании обязаны сами оплачивать независимую экспертизу повреждений автомобиля клиента, и не имеют право перекладывать на автовладельцев расходы за эти процедуры. Соответствующее информационное письмо подготовил Банк России.
От водителей часто поступают жалобы в Банк России на страховщиков, которые отказываются сразу оплачивать осмотр или независимую экспертизу пострадавшего в ДТП автомобиля. Они предлагают владельцам полисов ОСАГО оплатить расходы, обещая в будущем их компенсировать – при выплате страхового возмещения.
По закону об ОСАГО страховая компания обязана сама организовать осмотр или независимую экспертизу и оплатить их. В ином случае гражданин имеет право пожаловаться регулятору.
Если автовладелец не согласен с размером выплаты по ОСАГО, он вправе обратиться к финансовому омбудсмену и без заключения независимого эксперта. Если водитель оплатит осмотр за свой счет, эти затраты ему не возместят, уточнили в тульском отделении Банка России.