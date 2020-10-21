Кто должен оплачивать независимую экспертизу при ДТП: разъяснения Банка России

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Туляки не должны платить за проведение независимой экспертизы или оценки по ОСАГО. Страховые компании обязаны сами оплачивать независимую экспертизу повреждений автомобиля клиента, и не имеют право перекладывать на автовладельцев расходы за эти процедуры. Соответствующее информационное письмо подготовил Банк России.

От водителей часто поступают жалобы в Банк России на страховщиков, которые отказываются сразу оплачивать осмотр или независимую экспертизу пострадавшего в ДТП автомобиля. Они предлагают владельцам полисов ОСАГО оплатить расходы, обещая в будущем их компенсировать – при выплате страхового возмещения.

По закону об ОСАГО страховая компания обязана сама организовать осмотр или независимую экспертизу и оплатить их. В ином случае гражданин имеет право пожаловаться регулятору.

Если автовладелец не согласен с размером выплаты по ОСАГО, он вправе обратиться к финансовому омбудсмену и без заключения независимого эксперта. Если водитель оплатит осмотр за свой счет, эти затраты ему не возместят, уточнили в тульском отделении Банка России.