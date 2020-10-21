В Туле житель табора попался на мошенничестве

Он предлагал людям различный товар, получал предоплату и исчезал. Классика.

В Туле полицейские установили подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 39-летний представитель цыганского этноса размещал на сайте бесплатных объявлений сообщения о продаже различного имущества - от мотоблока до квартиры. Просил доверчивых клиентов перевести предоплату, после чего благополучно переставал выходить на связь.



Полицейские сумели найти четырех жертв мошенника. Ущерб от его действий составил 78 тысяч рублей.

В полиции по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».