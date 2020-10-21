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В Туле житель табора попался на мошенничестве

В Туле житель табора попался на мошенничестве

Он предлагал людям различный товар, получал предоплату и исчезал. Классика.

В Туле полицейские установили подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, 39-летний представитель цыганского этноса размещал на сайте бесплатных объявлений сообщения о продаже различного имущества - от мотоблока до квартиры. Просил доверчивых клиентов перевести предоплату, после чего благополучно переставал выходить на связь.

Полицейские сумели найти четырех жертв мошенника. Ущерб от его действий составил 78 тысяч рублей.
 
В полиции по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:30 +2
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