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В Туле второй день ищут 15-летнюю девочку

В Туле второй день ищут 15-летнюю девочку

Маша Подчуфарова ушла из дома 18 октября и не вернулась.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков оказать содействие в поисках 15-летней Маши Подчуфаровой, которая 18 октября ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы тёмно-вишнёвого цвета, крашеные, глаза серые. Одежда: чёрная короткая куртка из кожзама, чёрная спортивная кофта, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки.

Если вы видели школьницу, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.

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