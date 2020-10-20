В Туле второй день ищут 15-летнюю девочку

Маша Подчуфарова ушла из дома 18 октября и не вернулась.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков оказать содействие в поисках 15-летней Маши Подчуфаровой, которая 18 октября ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы тёмно-вишнёвого цвета, крашеные, глаза серые. Одежда: чёрная короткая куртка из кожзама, чёрная спортивная кофта, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки.