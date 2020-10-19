Туляки смогут бесплатно пройти подготовку по 22 специальностям в сфере цифровой экономики

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Для повышения квалификации можно выбрать одно из направлений, среди которых кибербезопасность, программирование и 3D-моделирование.

С 15 по 30 октября в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» жители Тульской области могут подать заявку на бесплатное обучение по программам повышения квалификации по востребованным направлениям цифровой экономики.

В этом году такую возможность получат 33 тысячи человек из 48 регионов страны. Подать заявку можно здесь. Получить электронный сертификат могут граждане старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, а также регистрацию в Тульской области.

Обучение можно пройти по программам повышения квалификации длительностью от 72 часов по одному из 22 направлений, среди которых: программирование и создание IT-продуктов, кибербезопасность и защита данных, промышленный дизайн и 3D моделирование, цифровой маркетинг и медиа, электроника и радиотехника, системное администрирование и другие.

Обучение пройдет с 1 по 25 ноября в дистанционном формате. Слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации.

– Наш регион при поддержке губернатора Алексея Дюмина второй год подряд входит в число регионов, жители которых могут бесплатно получить новые знания и навыки по самым востребованным направлениям цифровой экономики. В этом году сроки подачи заявок ограничены. Поэтому всем желающим следует сделать это в кратчайшие сроки», – отметила замминистра экономического развития Тульской области, руководитель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» Надежда Комарова.