В Заокском районе ищут 10-летного мальчика

В понедельник, 19 октября, десятилетний Саша Савицкий ушёл из дома в деревне Лаптево Заокского района и пропал. Мальчик отправился гулять с собакой.

Родители, обеспокоенные долгим отсутствием школьника, обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт». Ведутся поисковые мероприятия.

Приметы: рост 150 см, крупного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: голубая куртка, коричневые штаны, синие ботинки, шапка в полоску.