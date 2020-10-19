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В Заокском районе ищут 10-летного мальчика

В Заокском районе ищут 10-летного мальчика

Поиски ведут волонтёры отряда «Лиза Алерт».

В понедельник, 19 октября, десятилетний Саша Савицкий ушёл из дома в деревне Лаптево Заокского района и пропал. Мальчик отправился гулять с собакой.

Родители, обеспокоенные долгим отсутствием школьника, обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт». Ведутся поисковые мероприятия.

Приметы: рост 150 см, крупного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: голубая куртка, коричневые штаны, синие ботинки, шапка в полоску.

Если вы видели Сашу Савицкого, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)422-49-01, 8(951)086-71-00 или 112.

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