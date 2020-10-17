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В поликлинике Тульской детской горбольницы установили цифровой рентген-аппарат
Фото минздрава Тульской области.

В поликлинике Тульской детской горбольницы установили цифровой рентген-аппарат

Оборудование позволит ускорить проведение исследований.

В поликлинике Тульской детской горбольницы установили современный цифровой рентгенодиагностический комплекс. Новое оборудование позволит ускорить проведение исследований и получать качественное и четкое изображение.

Поликлиника № 1 детской городской клинической больницы на улице Марата обслуживает более 26 тысяч детей и принимает 250 пациентов в смену. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, новый рентген-аппарат пришел на смену пленочного аппарата 1991 года выпуска.

По словам заведующей поликлиникой Ларисы Демченковой, раньше рентгенлаборанту приходилось тратить время на проявление снимков. Сейчас исследование проводится быстрее. В день ренген-кабинет посещают около 25 человек.

- Доза облучения при рентгене с использованием цифровой техники гораздо ниже, что особенно важно для наших маленьких пациентов. Цифровые снимки можно масштабировать и рассмотреть детали, которые нельзя было различить при использовании пленки, — рассказала Лариса Демченкова.

Для удобства посетителей рентген-кабинет был перенесен с 3-го на 1-й этаж поликлиники. Перед запуском в эксплуатацию нового оборудования кабинет отремонтировали и модернизировали систему вентиляции.

Ренгенодиагностический комплекс приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:23 +1
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