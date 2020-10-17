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Метеопредупреждение: В ночь на воскресенье Тулу накроют ливни и сильный ветер

Метеопредупреждение: В ночь на воскресенье Тулу накроют ливни и сильный ветер

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 18 октября в регионе местами ожидается сильный дождь, восточный ветер усилится до 14−19 м/с.

Из-за непогоды в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:35 +5
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