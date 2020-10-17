Метеопредупреждение: В ночь на воскресенье Тулу накроют ливни и сильный ветер
В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 18 октября в регионе местами ожидается сильный дождь, восточный ветер усилится до 14−19 м/с.
Из-за непогоды в регионе объявлен желтый уровень опасности.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При порывистом ветре:
- машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.
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