Метеопредупреждение: В ночь на воскресенье Тулу накроют ливни и сильный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 18 октября в регионе местами ожидается сильный дождь, восточный ветер усилится до 14−19 м/с.

Из-за непогоды в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.