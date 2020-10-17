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Клубы и кафе ночью запрещены: В Тульской области ужесточили ограничения из-за ковида

Клубы и кафе ночью запрещены: В Тульской области ужесточили ограничения из-за ковида

Губернатор внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Для защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции до 31 декабря запрещено проведение организованных массовых деловых, массовых развлекательных и массовых досуговых мероприятий с численностью одновременного участия более 20 человек. В данном случае запрет не распространяется на показы кинофильмов, концертную и выставочную деятельность, театральные постановки, цирковые представления, экскурсии в музеях.

Кроме того, запрещена с 00.00 до 7.00 деятельность бильярдных, боулингов, ночных и караоке клубов, а также работа организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли и самовывоза).

Указанные изменения вступают в силу с 19 октября текущего года.

Деятельность всех организаций возможна только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора.

С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться здесь.

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