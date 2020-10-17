новости
новости
Регистрация
За сутки туляки отдали мошенникам почти миллион рублей

За сутки туляки отдали мошенникам почти миллион рублей

Как показывает статистика, чаще всего жертвы знают о способах мошенничества, но всё равно попадаются на уловки аферистов.

В Тульской области продолжают регистрировать преступления, связанные с похищением денег у граждан. Часто неизвестные звонят по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить собеседника реквизиты банковских карт либо перевести некую сумму за товары или услуги.

Только за прошедшие сутки жертвами мошенников стали семь туляков. Они отдали аферистам почти 950 тысяч рублей. По данным фактам в полиции проводятся проверки.

 

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, но все равно попадаются на уловки злоумышленников.

Полиция просит граждан проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Запомните, служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о картах и счетах.

Будьте внимательны при осуществлении банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные номера, карты или расчётные счета.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляете предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений.

Как понять, что вам звонит аферист? Читайте в нашей статье здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:36 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
полициямошенники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Молодежка «Арсенала» крупно проиграла «Ахмату»
Молодежка «Арсенала» крупно проиграла «Ахмату»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.