За сутки туляки отдали мошенникам почти миллион рублей

Как показывает статистика, чаще всего жертвы знают о способах мошенничества, но всё равно попадаются на уловки аферистов.

В Тульской области продолжают регистрировать преступления, связанные с похищением денег у граждан. Часто неизвестные звонят по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить собеседника реквизиты банковских карт либо перевести некую сумму за товары или услуги.

Только за прошедшие сутки жертвами мошенников стали семь туляков. Они отдали аферистам почти 950 тысяч рублей. По данным фактам в полиции проводятся проверки.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, но все равно попадаются на уловки злоумышленников.

Полиция просит граждан проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Запомните, служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о картах и счетах.

Будьте внимательны при осуществлении банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные номера, карты или расчётные счета.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляете предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений.