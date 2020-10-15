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3 простых совета тулякам, которые принесут пользу экологии

3 простых совета тулякам, которые принесут пользу экологии

Одним из важных вопросов сегодня является улучшение экологической обстановки в мире.

Каждый из нас хочет дышать чистым воздухом и отдыхать в лесу или в парке, где нет мусора. По данным глобального исследования Ipsos, проблемы экологии – самые важные для россиян: они беспокоят 46% опрошенных в стране.

При этом помочь природе может любой из нас. Мы собрали несколько простых правил, которые можно взять на вооружение уже сегодня.

Сокращаем количество пластика

Пожалуй, все знают, что вместо пакетов в магазине можно использовать многоразовые сетки или сумки. А если нет возможности взять такую сумку, то большинство из нас использует пластиковые «майки» вторично: для мусорного ведра.

Но есть еще одна возможность уменьшить объем пластика. Многие интернет-магазины уже добавили такую опцию – при покупке клиент может попросить не упаковывать каждый товар в отдельный пакет.

Утилизируем правильно

Все слышали, что в мусор нельзя выкидывать батарейки и энергосберегающие лампочки – такие вещи нужно сдавать в специальные пункты приема в своем населенном пункте, чтобы далее их утилизировали на специальных заводах.

А как насчет старых телефонов? По статистике, в каждой семье до сих пор хранится как минимум один или два сломанных, устаревших гаджета. Такие устройства тоже нельзя выбрасывать. Однако сдать их сложнее – пунктов приема очень мало и работают они далеко не везде.

На помощь в этом вопросе пришел оператор Tele2. В компании понимают важность переработки мобильных телефонов. Недавно был запущен первый операторский экопроект «Переплавка». В 579 салонах связи по всей России, в том числе, и в нашем городе, можно сдать старый аппарат. Далее устройства будут отправлять на переработку в Корпорацию Экополис – единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования.

Всем, кто сдаст старое устройство в утилизацию до 1 ноября, Tele2 сделает подарок: сертификат на 1500 рублей на покупку смартфона в салонах связи оператора, а своим клиентам – еще и 10 Гб быстрого мобильного интернета. Поддержать «зеленую» инициативу и сдать старый телефон в переработку можно будет в течение года, но лучше не откладывать дело в «долгий ящик». Найдите адрес ближайшего салона и загляните в него уже на выходных.

Уменьшаем объем бытовой химии

Знаете ли вы о простом лайфхаке – если на дозатор для жидкого мыла и т.д. надеть в несколько оборотов обычную канцелярскую резинку, то кнопка дозатора не будет нажиматься до конца. В результате расход средства сократится как минимум вдвое. Применив это простое правило, вы и выброс бытовой химии уменьшите, и деньги сэкономите.

Второй прием – используйте мерные стаканчики и ложечки для стирального порошка, средств для мытья пола и т.д. Многие игнорируют это и сами не замечают, что льют в машинку или ведро намного больше, чем нужно.

Третий метод – бабушкин. Сложно представить, но наши бабушки жили без бытовой химии. Даже банального шампуня тогда не было: голову мыли мылом. Это не значит, что мы должны отказаться от комфорта. Но кое-какие приемы стоит взять на вооружение. Например, использовать пищевую соду для чистки раковины и промывки труб канализации. Или кипятить кухонные полотенца вместо замачивания в «ядреных» средствах.

Вот вроде бы и все. Сами видите, что советы простые, а большинство из них еще и сократит ваш бюджет на бытовые расходы. Так что дерзайте и попробуйте применить что-то из предложенного уже сегодня!

 

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