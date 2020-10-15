Спиртзавод в Епифани остановил сброс отходов в реку Дон

Предприятие ООО «Донской» привлечено к административной ответственности за загрязнение реки Дон. Ранее Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» выявила грубые нарушения в деятельности спиртзавода и направила по данному факту обращение в Кимовскую межрайонную прокуратуру.

Ведомство провело проверку и установило, что именно этот спиртзавод сбрасывал неочищенные сточные воды в Дон. Из-за этого отходами ярко-коричневого цвета покрылось всё дно рядом с берегом.

При этом, естественно, разрешения на сброс сточных вод в реку у предприятия не было. Кроме того, организация обнародовала сведения об отходах 4-го класса опасности и не составила паспорт отходов. Также не были указаны сведения о выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

На основании выявленных нарушений директору предприятия выписали штраф – 33 тысячи рублей.

Но самое главное, в настоящее время выявленные нарушения устранены, сообщили в ТРОО «Экологическая защита»:

– Я выезжал на место, осмотрел территорию спиртзавода и лично убедился, что труба выпуска демонтирована, а значит, великая русская река Дон хотя бы немного станет чище. Мы продолжим контролировать ситуацию, — отметил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.