Спиртзавод в Епифани остановил сброс отходов в реку Дон
Труба, из которой сливались нечистоты, демонтирована.
Предприятие ООО «Донской» привлечено к административной ответственности за загрязнение реки Дон. Ранее Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» выявила грубые нарушения в деятельности спиртзавода и направила по данному факту обращение в Кимовскую межрайонную прокуратуру.
Ведомство провело проверку и установило, что именно этот спиртзавод сбрасывал неочищенные сточные воды в Дон. Из-за этого отходами ярко-коричневого цвета покрылось всё дно рядом с берегом.
При этом, естественно, разрешения на сброс сточных вод в реку у предприятия не было. Кроме того, организация обнародовала сведения об отходах 4-го класса опасности и не составила паспорт отходов. Также не были указаны сведения о выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
На основании выявленных нарушений директору предприятия выписали штраф – 33 тысячи рублей.
Но самое главное, в настоящее время выявленные нарушения устранены, сообщили в ТРОО «Экологическая защита»: