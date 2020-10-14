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В микрорайоне Алексина уже неделю нет холодной воды

В микрорайоне Алексина уже неделю нет холодной воды

Ресурсоснабжающая организация неторопливо выясняет «причины низкого давления и отсутствия холодной воды в жилых домах».

В редакцию Myslo с жалобой обратились возмущенные жители алексинского микрорайона Соцгород.

По словам людей, уже неделю в их дома не поступает холодная вода:

- Звонили и на «горячие» линии и в «Водоканал» - никто ничего не знает. Один из чиновников вообще «успокоил», заявив, что у него в доме тоже нет воды. Возникает вопрос, что эту неделю делают инженеры «Водоканала», прочему не могут разобраться с проблемой. За что они получают зарплату? За что мы платим??

В администрации Алексина заявили, ресурсоснабжающей организацией выясняются причины низкого давления и отсутствия холодной воды в жилых домах.

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:13 +1
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