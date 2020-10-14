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Старинный тульский самовар задержали на ростовский таможне

Старинный тульский самовар задержали на ростовский таможне

Баташевский самовар хотели вывезти на Украину без декларации.

На таможенном посту Весело-Вознесенка ростовской таможни выявили факт недекларирования культурных ценностей.

Автомобиль марки Volkswagen под управлением гражданина Украины прибыл на таможенный пост со стороны России.

В ходе таможенного досмотра должностные лица поста обнаружили в багажном отделении автомобиля самовар с маркировкой «Товарищество Паровой Самоварной Фабрики наследниковъ Василiя Степановича Баташева въ г Тулiъ, фабрич марка; утверждено правительством 1899 г.».

Согласно заключению таможенного эксперта перемещенный гражданином Украины предмет — оригинальный самовар работы фабрики «Товарищество паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева», произведенный в Туле в 1900-1910 гг.

Мужчина сообщил, что он не знал, что самовар может представлять собой культурную ценность.

В соответствии с действующим законодательством для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить надлежащим образом заполненную пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры.

В отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 статьи 16.2 КоАП РФ и по статье 16.3 КоАП РФ по фактам недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений.

 

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