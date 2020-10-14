Страшное ДТП с маршруткой и такси под Кимовском: три человека погибли, пятеро ранены

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса Кимовск — Новольвовск и такси между поселением Петровское и Калиновка Кимовского района.

По предварительным данным, водитель такси не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли три человека, пострадали пять человек.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции работают на месте происшествия и выясняют детали и обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.