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Уже в выходные в Центральной России синоптики прогнозируют первый снег

Уже в выходные в Центральной России синоптики прогнозируют первый снег

Бабье лето закончилось?

Сентябрь и первая половина октября оказались аномально теплыми. Виновник такой погоды — огромный антициклон, который блокирует атлантические циклоны над Западной Европой.
 
Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», уже сейчас на территорию Центральной России постепенно пробивается холод. К выходным в зоне заморозков окажется вся европейская территория севернее линии Брянск — Пермь. На дорогах появится гололедица.
 
Так, в Тульской области уже в ночь на воскресенье ожидается -1°С и мокрый снег.
 
 
Интересно, что первый осенний минус на термометрах в этом году ожидается по меньшей мере на две недели позже климатических сроков.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:36 +5
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