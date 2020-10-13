Уже в выходные в Центральной России синоптики прогнозируют первый снег

Сентябрь и первая половина октября оказались аномально теплыми. Виновник такой погоды — огромный антициклон, который блокирует атлантические циклоны над Западной Европой.

Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», уже сейчас на территорию Центральной России постепенно пробивается холод. К выходным в зоне заморозков окажется вся европейская территория севернее линии Брянск — Пермь. На дорогах появится гололедица.

Так, в Тульской области уже в ночь на воскресенье ожидается -1°С и мокрый снег.

Интересно, что первый осенний минус на термометрах в этом году ожидается по меньшей мере на две недели позже климатических сроков.