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Тульские велосипедисты выиграли золото первенства Европы

Тульские велосипедисты выиграли золото первенства Европы

Чемпионов поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

8 октября в Италии стартовало первенство Европы по велоспорту на треке.
 
Во второй день соревнований воспитанники школы Олимпийского резерва «Велосипедный спорт» впервые в истории тульского спорта стали победителями. Члены сборной команды Тульской области Даниил Комков, Дмитрий Нестеров и Павел Ростов завоевали золотые медали в командном спринте среди андеров. Гонщицы из Тулы Ксения Андреева и Серафима Гришина завоевали серебро в этом виде программы.
 
Тульских спортсменов с победой поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
 
«Поздравляю наших велосипедистов с замечательным результатом! Вы уверенно прошли всю сложную дистанцию, вписали ещё одну яркую страницу в историю тульского велоспорта. Завоёванные медали стали достойной наградой за командное единство и волю к победе».
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велоспортпобедаИталияпервенство и чемпионат ЕвропыАлексей Дюмин

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