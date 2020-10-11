Тульские велосипедисты выиграли золото первенства Европы

8 октября в Италии стартовало первенство Европы по велоспорту на треке.

Во второй день соревнований воспитанники школы Олимпийского резерва «Велосипедный спорт» впервые в истории тульского спорта стали победителями. Члены сборной команды Тульской области Даниил Комков, Дмитрий Нестеров и Павел Ростов завоевали золотые медали в командном спринте среди андеров. Гонщицы из Тулы Ксения Андреева и Серафима Гришина завоевали серебро в этом виде программы.

Тульских спортсменов с победой поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

«Поздравляю наших велосипедистов с замечательным результатом! Вы уверенно прошли всю сложную дистанцию, вписали ещё одну яркую страницу в историю тульского велоспорта. Завоёванные медали стали достойной наградой за командное единство и волю к победе».