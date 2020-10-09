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В Туле запущены все котельные. Куда звонить, если нет тепла?

В Туле запущены все котельные. Куда звонить, если нет тепла?

Сегодня, 9 октября, в Туле заработали все 177 котельных. Об этом сообщили в администрации города.

Отопительный сезон стартовал 7 октября, и в течение трех дней все котельные в областной столице должны были заработать. Все работы выполнены в срок.

По данным на 9 октября тепло поступило во все социально значимые объекты.

Кроме того, теплоноситель уже поступает в 2997 из 3056 многоквартирных домов с центральным отоплением, что составляет 98 процентов. Работа управляющих компаний по пуску тепла продолжается.

Управляющим компаниям отведено еще четыре дня на регулировку систем.

Для жителей областного центра работают телефоны «горячих линий» по вопросам отопления, которые работают ежедневно с 8.00 до 20.00:

  • Пролетарский округ — 8 (4872) 41-95-30;
  • Зареченский округ — 8 (4872) 47-16-68;
  • Советский округу — 8 (920) 759-19-80;
  • Привокзальный округ — 8 (4872) 24-71-74;
  • Центральный округ — 8 (920) 750-55-71;
  • Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы — 8 (910) 150-82-93.

Также с вопросами о ходе отопительного сезона туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

 
 
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